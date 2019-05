„Backstage“: Die „echte“ Annika

„True“ ist das erste Minialbum von Borsetto und ihr zweites Werk mit eigenen Songs nach dem Longplayer „In my hand“ vor 2 Jahren. 4 handgemachte Songs sind auf „True“ zu hören - musikalisch und textlich völlig unterschiedlich. „Ein bisschen Pop, ein bisschen Country. Ich will mich da nicht so wirklich in die eine oder andere Musikrichtung einordnen lassen“, sagt sie.

Die Inspiration für die Texte holte sie sich aus dem Leben. „Beim Song ´Farmer in Mozambique´ geht es etwa um meinen Freund, der sich seinen Traum vom Tomatenbauer in Mozambique verwirklicht hat. In ´Never more´ spiegeln sich meine letzten 10 Jahre als Musikerin wider, in ´Water ist female´ singe ich darüber, dass bei uns Frauen vieles im Fluss ist und wir einfach anders ticken als Männer.“

In den nächsten Tagen und Wochen wird Borsetto ihre neue EP vor Live-Publikum vorstellen. Das absolute Konzert-Highlight erwartet sie Mitte nächsten Monats: „Ich werde am 14. Und 15. Juni bei ´Songs an einem Sommerabend´ im bayerischen Würzburg auftreten. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich sehe es als tolle Möglichkeit, meine Musik über die Grenzen Südtirols hinaus zu präsentieren.“

Das Liedermacherfestival „Songs an einem Sommerarbend“ gehört zu den bedeutendsten Formaten seiner Art im deutschsprachigen Raum. Es lockt alljährlich einige Tausend Besucher an und wird im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt.

