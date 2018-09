„Backstage“ zum Sechsten

„Musik made in Südtirol“ – darum geht es bei „Backstage“ seit dem Start der Initiative im Herbst 2013. Über 100 Südtiroler Bands und Musiker nahmen seither die Gelegenheit wahr, sich und ihre Musik einem großen heimischen Publikum vorzustellen. Darunter einige, die es mittlerweile auch weit über die Landesgrenzen hinaus zu beachtlicher Bekanntheit brachten.

Bemerkenswert ist auch das Spektrum, in dem sich Südtirols Künstler bewegen. „Pop, Rock, Blues, Elektro – die Südtiroler Musikszene bietet all das und auf einem außerordentlich hohen Niveau. Vieles von dem, was hierzulande produziert wird, muss sich auch international keineswegs verstecken“, so die „Backstage“-Initiatoren Arnold Sorg, Rainer Hilpold und Martin Perkmann. Ebenfalls erfreulich sei, dass die gestiegene Zahl an guten Produktionen auf eine immer größere Zahl an Anhängern von Musik aus Südtirol treffe.

Unverändert ist der Kern von „Backstage“: Ab kommenden Freitag, den 5. Oktober, werden jeden Freitag News von Südtiroler Künstlern gedruckt („Dolomiten“-Magazin), im Netz (STOL) und im Radio (Südtirol 1) vorgestellt. „Die Sichtbarkeit auf all diesen Kanälen ist gewissermaßen unsere Bühne, die wir den Musikern zur Verfügung stellen“, so die Macher.

Auch „Dolomiten“-Chefredakteur unterstreicht den Stellenwert von „Backstage“, den er als „sehr hoch“ einstuft. „Südtirols Musikszene braucht Initiativen wie diese, die den Musikern eine regelmäßige, mediale Präsenz einräumt.

Bewerbungen und weitere Informationen unter: [email protected]