ADHS bei Mädchen: Symptome unauffälliger als bei Jungen

Ein Grund dafür ist, dass Jungs mit ADHS sich oft hyperaktiv und impulsiv verhalten, was schnell auffällt. Bei Mädchen dagegen äußert sich die Störung oft in Form von Anzeichen, die man vielleicht nicht sofort mit ADHS in Verbindung bringt – Tagträumerei, Vergesslichkeit oder starke emotionale Schwankungen zum Beispiel.

Entdeckt wird die Krankheit dann erst in der Pubertät, weil sich die Symptome dann teils deutlich verschlimmern.

dpa