Frisch und Gesund: Salat

„Frischer Salat hat eine helle Schnittstelle am Strunk. Die Blätter sind weder welk noch trocken.“, so Ernährungsexpertin Silke Raffeiner von der Verbraucherzentrale Südtirol. Man sollte ihn im Kühlschrank in einem Behälter mit Deckel oder in ein feuchtes Tuch eingewickelt aufbewahren. Damit er knackig bleibt, wäscht man den Salat erst unmittelbar vor dem Verzehr.

Die beliebtesten Salatsorten:

Batavia hat grüne oder rötlich-braune Blätter und ist stark gekraust. Auch angemacht bleibt Batavia länger knackig als andere Salatarten.

Eichblattsalat ähnelt in der Form dem Eichenlaub. Die Blätter sind grün bis rötlich-braun, der Geschmack leicht nussig. Eichblattsalat ist nur kurz haltbar und sollte erst „in letzter Minute“ gewürzt werden.

Eisbergsalat hat feste, knackige, eng anliegende Blätter. Dadurch hält er sich im Kühlschrank ein paar Tage und bleibt auch angemacht länger knackig.

Endivie gehört zu den Zichoriengewächsen und ist für ihren etwas bitteren Geschmack bekannt. Es gibt sowohl Sommer- als auch Winterendivie. Je nach der Form der Blätter wird glatte Endivie von krausblättriger unterschieden. Endivie schmeckt sowohl als roh als auch warm zubereitet.

Kopfsalat (aus der Gattung der Lattiche) hat großlappige, weiche äußere Blätter, im Inneren sind sie heller und zarter. Kopfsalat ist empfindlich und welkt rasch. Kopfsalat aus Freilandanbau hat festere Blätter und einen intensiveren Geschmack als solcher aus dem Gewächshaus.

Lollo hat stark gekrauste Blätter. Je nach Farbe wird Lollo Bianco (mit grünen Blättern) und Lollo Rosso (mit rötlichen Blättern) unterschieden. Im eigenen Garten kann Lollo auch blattweise als Pflücksalat geerntet werden.

Romanasalat hat eher feste Blätter, die einen hohen Kopf bilden. Er schmeckt sowohl roh als auch gedünstet.

Radicchio hat intensiv rote bis violette Blätter mit weißen Blattrippen. Abhängig von der Sorte hat Radicchio runde oder längliche Köpfe und kann im Frühjahr, Sommer oder Herbst geerntet werden. Radicchio schmeckt ziemlich bitter, daher wird er gerne mit anderen Salaten oder Gemüsen kombiniert.

stol