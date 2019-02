Gebrochenes Herz ähnelt dem Herzinfarkt

Der ungewöhnliche Name bezeichnet eine schwere Funktionsstörung des Herzens. - Foto: shutterstock

Der ungewöhnliche Name bezeichnet eine schwere Funktionsstörung des Herzens, erklärt Wolfgang Fehske, Chefarzt der Kardiologie am St. Vinzenz-Hospital in Köln. Ausgelöst wird sie, wenn der Körper große Mengen bestimmter Hormone ausschüttet – darunter das Stresshormon Adrenalin oder das manchmal Glückshormon genannte Dopamin. Im Übermaß sorgen diese Hormone dafür, dass sich mehrere Herzgefäße krampfartig verengen und sich ein Teil der linken Herzkammer nicht mehr bewegt.

Die Symptome des Broken-Heart-Syndroms sind ähnlich wie bei einem Herzinfarkt, Atemnot etwa oder Schmerzen in der Brust. Fehldiagnosen sind deshalb nicht unwahrscheinlich. Korrekt und rechtzeitig erkannt, lässt sich das gebrochene Herz aber mit Medikamenten, viel Flüssigkeit und Bettruhe gut behandeln – Folgeschäden sind den Angaben nach selten.

dpa