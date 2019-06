Junge Menschen erkranken immer häufiger an Dickdarmkrebs

Viel Fett, Fleisch und Kohlehydrate in der Ernährung und wenig Bewegung: „Diesen Trend gibt es eindeutig in Europa“, sagte Tilg am Donnerstag bei einer Pressekonferenz anlässlich des Kongresses des ÖGGH in Innsbruck. Eine europaweite Studie zeigte, dass Dickdarmkrebs bei Menschen zwischen 20 und 29 um 8 Prozent zugenommen hat. Für den Mediziner ist diese Entwicklung „ein Novum“. Insgesamt ist die Krebsart die zweithäufigste in Europa.

Dennoch seien Menschen, die am öftesten an Dickdarmkrebs erkranken, über 50 Jahre alt. Männer würden häufiger an der Krebsart leiden als Frauen. Insgesamt erkranken in Österreich jedes Jahr rund 4400 Menschen an Dickdarmkrebs, so Tilg. Laut Uwe Siebert von der Universität für Gesundheitswissenschaften UMIT in Hall in Tirol sterben rund 3000 Menschen daran. Dabei gäbe es für die Früherkennung ideale Bedingungen. Noch gesunde Polypen könnten früh genug entdeckt werden, bevor sie sich Jahre später zum Krebs entwickeln.

Nur 20 Prozent der Risikobevölkerung sucht Präventionsmaßnahmen auf

Damit diese Prävention jedoch klappt, müssen die Patienten auch zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sind sich die Experten einig. Aber die Zahlen zeigen, dass nur 20 Prozent der Risikobevölkerung – also Menschen zwischen 50 und 75 Jahren – tatsächlich einen Gastroenterologen aufsuchen. Deswegen fordert die ÖGGH die Umsetzung eines nationalen Screeningprogramms, da „70 Prozent der Darmkrebsfälle mittels einer Vorsorgekoloskopie verhindert werden können“, betonte Monika Ferlitsch, Gastroenterologin von der Medizinischen Universität Wien.

Viele europäische Länder, wie etwa die Niederlande, Polen oder Tschechien, hätten ein solches bereits implementiert. Seit es beispielsweise in den Niederlanden umgesetzt wurde, nehmen 73 Prozent der Menschen mit erhöhtem Risiko diese Möglichkeit wahr. Dabei werden sie auch erinnert und aktiv kontaktiert, dass es Zeit für die Untersuchung ist, erklärte Ferlitsch.

Prävention schon ab 40 Jahren

Auch für Österreich erarbeitete bereits der Hauptverband der Sozialversicherungsträger gemeinsam mit der UMIT ein Modell, wie es im Land umgesetzt werden könnte. Erste Ergebnisse zeigen, dass ein jährlicher Blutstuhltest oder eine Darmspiegelung alle zehn Jahre am effektivsten bezüglich der Restlebenserwartung sind, berichtete Siebert.

Da die Risikogruppe aber immer jünger wird, empfehlen die Experten, bereits ab 40 Jahren präventive Maßnahmen zu ergreifen.

apa