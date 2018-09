Mit Lesebrillen nicht am Computer arbeiten

Lesebrillen sind für die Arbeit am Computer-Bildschirm nicht geeignet. - Foto: shutterstock

Augen geraten dann durch den ständigen Versuch, sich auf das nahe Sehen einzustellen, in Dauerstress. Sie können sich röten, brennen oder stark tränen. Ratsam seien für die PC-Arbeit Bildschirmbrillen mit Gleitsichtfunktion, bei denen ein großer Bereich in der Mitte der Gläser auf die Entfernung zum Monitor eingestellt ist. Ergänzend sind am oberen und unteren Rand Bereiche für die Fern- beziehungsweise für die Nahsicht eingearbeitet.

Herkömmliche Gleitsichtbrillen, die oben ein breites Feld für die Ferne und unten ein breites Feld für die Nähe haben, taugen laut dem Bericht ebenfalls nicht zur Computerarbeit. Deren Nutzung kann auf Dauer zu Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen führen, heißt es.

dpa