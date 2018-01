Dabei bietet das Kinderdorf zwei Arten der Betreuung an: die Aufsuchende Familienarbeit und die Besuchsbegleitung.

Bei der Aufsuchenden Familienarbeit besuchen die Betreuer/-innen die Familien und arbeiten direkt in deren Umfeld. Bei der Besuchsbegleitung hingegen bietet das Kinderdorf an, mit Kindern von Eltern in Trennungssituationen in Kontakt zu bleiben.

Die Einrichtung arbeitet mit den Familien, dem Sozialdienst und dem Ambulanten Dienst zusammen.

10-jähriges Bestehen

Dieses Jahr feiert das Südtiroler Kinderdorf 10 Jahre Ambulante Familienarbeit. Es lädt am 26. Januar 2018 zu einer Feier im Südtiroler Kinderdorf Haus Silbernagl um 10.30 Uhr in Brixen ein.

stol