2. Entenrennen in Meran: Das sind die Gewinner

Der erste Platz ging an die Ente von Arbeitsrecht- und Steuerberater „Studio Dr. Egon Schenk“. - Foto: fm

647 Sponsor-Enten und 7000 sogenannte Glücksenten gingen am Samstagvormittag an den Start. Anpfiff war um 11 Uhr.

Unter den Teilnehmern wurde die schönste Ente gekürt - den Titel holte sich das Gummi-Tierchen von „ASM pattinaggio“.

Sie wurde zur schönsten Ente gekürt. - Foto: Facebook/ASM sezione pattinaggio

Die 3 schnellsten Enten stehen auch fest: Der erste Platz ging an die Ente von Arbeitsrecht- und Steuerberater „Studio Dr. Egon Schenk“, der zweite Platz an die Radiologie-Abteilung des Meraner Krankenhauses un der dritte Platz an das Druckunternehmen „Südtirol Druck“ aus Tscherms.

stol