3 Tage voller Kreativität

„Die Messe Kreativ positioniert sich im wachsenden Wettbewerbsumfeld der Kreativmessen als qualitativ hochwertige Veranstaltung mit einem spannenden Mix an Ausstellern aus dem deutschen und italienischen Sprachraum“, resümiert Thomas Mur.

„Besonders beliebt beim Publikum war die Neuheit 2018, der Koffermarkt, bei der zum ersten Mal Kreative aus der Region ihre handgemachten Kreationen in witziger Form präsentieren und gleich vor Ort verkaufen konnten.“

Stoffdruckereien auf der Kreativ-Messe. - Foto: Marco Parisi

Auch die Aussteller zeigen sich zufrieden

Überzeugt vom Messeformat zeigten sich auch die Aussteller. So meint etwa Marlene Schrott aus Meran zu ihrer ersten Teilnahme: „Wir sehen unseren Auftritt als Werbemaßnahme für unser Geschäft, in dem wir Artikel unter anderem für Cake Design anbieten, was es so bisher auf der Kreativ kaum gab. Wir sind mit der Messe zufrieden, weil wir viel Interesse für unsere Produkte bei den Besuchern wecken konnten und wir uns daher ein gutes Nachmessegeschäft erwarten.“

Auch ein Aussteller der ersten Stunde, Reiner Gries aus der Nähe von Frankfurt am Main, erklärt, weshalb sie jedes Jahr auf die Kreativ kommen: „Wir haben früher auch im Ausland viele Messen gemacht, aber inzwischen unsere Messeteilnahmen reduziert. Nach Bozen kommen wir jedoch immer wieder gern, weil hier einerseits die Organisation stimmt und anderseits auch das Publikum sehr interessiert und kauffreudig ist!“

Der „FreundinnenTag“, ein Verwöhn-Brunch am Sonntag in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Forst Season am Messeplatz, kam gut an. Mit Evolution, der Weiterentwicklung des im Vorjahr präsentierten Knetbetons wurde auf der Kreativ auch eine Weltneuheit vorgestellt.

Holzschnitzereien auf der Kreativ-Messe. - Foto: Marco Parisi

Kurse und Wettbewerbe

Rege Beteiligung fanden auch die verschiedenen Workshops und Kurse, wie der Wettbewerb zum Cake Design zum Thema „Die schönsten Denkmäler Italiens", das Südtiroler Nähfestival mit über 30 Kursen und Vorführungen sowie der witzigen Upcycling-Aktion der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, bei der man lernen konnte, in 5 Minuten aus einem gebrauchten Getränkekarton eine Kleingeldtasche zu basteln.

Nähkurse auf der Kreativ-Messe. - Foto: Marco Parisi

Bei der Kreativ Reality Show kürte die Jury gestern Abend mit Jessica Falavigna aus Modena wieder eine strahlende Siegerin, die sich sehr über den Hauptpreis freute, eine Nähmaschine der Marke Pfaff.

stol