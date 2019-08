3. Südtiroler Kropfenfest in Ulten

Es gibt kaum ein Gericht in Südtirol, in dem sich die Vielfalt Südtirols so zeigt, wie in den typischen „Kropfen“. Jedes Tal verfügt über seine eigenen Rezepte, die von Generation zu Generation behütet und weitergegeben werden.

„Kropfen“ sind Kult

Ob mit Mohn, Marmelade, Kastanie oder anderen typischen Zutaten – jeder Kropfen spiegelt die Eigenheit der Region wieder. Kropfen sind Kult, dies soll beim 3. Südtiroler Kropfenfest im Vordergrund stehen und gefeiert werden. Bäuerinnen aus ganz Südtirol zeigen ab 11 Uhr ihr Können, präsentieren und verkaufen ihre selbstgemachten Kropfen.

Quer durch Südtirols „Kropfenlondschoft“ findet sicher jeder Besucher seinen „Lieblingskropfen“, während man nebenbei viel über die Südtiroler Spezialität erfahren kann.

stol.