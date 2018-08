4300 Revisionen für Fahrzeuganhänger heuer noch fällig

Für Überprüfungen von Fahrzeuganhängern sollte man sich rechtzeitig bei der Landesprüfstelle für Fahrzeuge in Bozen einen Termin vormerken. - Foto: LPA

Die neue Regelung bringt für die Landesprüfstelle in Bozen Süd eine beträchtliche Mehrarbeit mit sich: „Bis Jahresende sind die Hauptuntersuchungen für mehr als 4300 Anhänger fällig. Wer den Anhänger also in nächster Zeit braucht, sollte für die Anmeldung zur Revision keine Zeit verlieren“, unterstreicht Markus Kolhaupt von der Landesprüfstelle.

Anmeldung erforderlich

Die Hauptuntersuchungen für die Anhänger werden zunächst immer montags durchgeführt und kosten 45 Euro zuzüglich Vormerkkosten bei Vormerkung über Autoagenturen. Die Vormerkungen können entweder bei den Schaltern der Landesabteilung Mobilität bei der Talstation der Rittner Seilbahn oder direkt in der Landesprüfstelle für Fahrzeuge erfolgen sowie über die Autoagenturen.

Jedes Jahr kommen neue Jahrgänge hinzu

Die Pflicht zur Anhänger-Hauptuntersuchung wird stufenweise eingeführt. Innerhalb 2018 müssen sämtliche Anhänger, die bis zum 31. Dezember 2000 erstmals zugelassen wurden, der Hauptuntersuchung unterzogen werden, außer es wurde bereits 2016 oder 2017 eine Hauptuntersuchung oder eine Abnahme gemäß Artikel 75 Straßenverkehrsordnung zum Beispiel wegen Einfuhr aus dem Ausland gemacht. Bereits nächstes Jahr werden neuere Jahrgänge fällig.

Fahrzeugidentifizierungsnummer muss leserlich sein

Bei der Hauptuntersuchung werden die Beschaffenheit des Anhängers sowie dessen Übereinstimmung mit den Angaben laut Zulassungsbescheinigung kontrolliert. Für eine reibungslose Abwicklung der Hauptuntersuchung muss sichergestellt werden, dass die am Fahrgestell eingeprägte Fahrzeugidentifizierungsnummer einwandfrei leserlich ist.

stol