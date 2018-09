50 Jahre Timmelsjochstraße: Festakt auf dem Pass

Im Rahmen des grenzübergreifenden Interreg Italien Österreich Projektes „Timmel_Transit 2018“ und mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung co-finanziert, wird am Samstag das Museum Timmel_Transit auf 2.500 Meter Meereshöhe eröffnet.

Timmel_Transit Museum

Fest auf Passhöhe

Der Festakt findet auf der Passhöhe statt und wird von Jungmusikanten aus dem Passeier- und Ötztal feierlich umrahmt. Auch die Gruppe „Timmel-Truck“ -die Live Band aus dem Passeiertal- freut sich schon sehr auf die Feierlichkeiten und hat der Timmelsjochstraße einen Song gewidmet.

„Die Gemeindeverwaltung von Moos in Passeier hat verschiedene Initiativen ins Leben gerufen und vorangetrieben, welche diesen besonderen Jubiläumstag unvergessen machen werden“, erklärt der Mooser Bürgermeister Gothard Gufler zu den geplanten Feierlichkeiten.

„Wenn Grenzen verbinden“

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat die Europaregion Tirol – Südtirol - Trentino übernommen. „Durch unsere Initiativen im Jubiläumsjahr wollen wir das Gemeinsame vor dem Trennenden stellen und nach vorne blicken, so der Mooser Gemeindereferent Konrad Pamer. „Wenn Grenzen verbinden“, ist das Motto des Jubiläumstages.

Aufwertung der Timmelregion

Bereits seit 2 Jahren arbeiten die Gemeinde Moos in Passeier und Ötztal Tourismus im Rahmen des gemeinsamen Interreg V-A Projekt an der nachhaltigen Aufwertung der Timmelregion. Kulturelle und sanfte touristische Angebote sollen dieses sensible Gebiet nachhaltig aufwerten und auch in Zukunft miteinander verbinden.

stol