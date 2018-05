Älteste Echse der Welt stammt aus Südtirol

„Ich war immer unterwegs, um in den Bergen etwas Besonderes zu suchen“, erzählt Michael Wachtler aus Innichen. Wie besonders sein Fund im Jahre 1999 war, stellte sich erst kürzlich heraus. Ob „Zeit Online“, „The Guardian“ oder das „Nature“-Magazin, gestern Abend widmeten sich weltweit Medien der kleinen Echse, die Wachtlers Namen trägt: „Megachirella wachtleri“.

Fund auf Kühwiesenkopf

„Gefunden habe ich das Fossil damals am Kühwiesenkopf in einer steil abfallenden und gefährlichen Rinne“, erklärt Wachtler auf „Dolomiten“-Nachfrage. Ihm sei damals klar gewesen, dass es sich um ein sehr altes Fossil handeln müsse. Die ersten Untersuchungen an der Oberseite bestätigten seine Annahme. Das winzige Reptil wurde zunächst auf ein Alter von 170 Millionen Jahren datiert und der Übergruppe der Schuppenechsen zugeordnet. Ein außergewöhnlicher Fund, der seit gestern eine Sensation ist.

Forschungen ergaben: Die Echse ist 240 Millionen Jahre alt

Dank neuer Untersuchungsmethoden konnte ein Forscherteam rund um Tiago Simões von der kanadischen Universität Alberta – auch das Trentiner Museum für Wissenschaft „Muse“ war an den Forschungen beteiligt - das Alter der Urechse genauer zu bestimmen: über 240 Millionen Jahre. Den Wissenschaftler gelang es zudem, ein detailliertes 3D-Modell der Echse zu erstellen und die Schädelknochen zu rekonstruieren. Die Ergebnisse der Studie wurden im aktuellen „Nature“-Magazin veröffentlicht.

„Die Ergebnisse verändern unseren Blick auf den Ursprung einer der vielfältigsten Gruppen von Wirbeltieren auf unserem Planeten“, zitiert „Zeit Online“ den Hauptautor der Studie Simões. „Die Forschung muss nun evolutionäre Entwicklungen um 70 Millionen Jahren zurückdatieren“, erklärt Wachtler die Bedeutung der Studie. Sein Fund sei der „missing Link, nach dem die Forschung lange gesucht habe.

Nun kann man Entwicklung nachvollziehen

„Anhand der ,Megachirella wachtleri‘ kann man nunmehr deuten, wie sich Schlangen und Eidechsen im Laufe der Jahrmillionen entwickelt haben“, so Wachtler weiter. Für ihn sei es eine Genugtuung, dass man einen Beitrag für die Erforschung der Erde geleistet habe. „Natürlich, es ist nur ein Puzzlestein“, sagt der Privatforscher.

Der Fund der „Megachirella wachtleri“ zeige, wie wichtig Forschung im Dolomitengebiet sei, meint Wachtler. Und eine Hälfte des Fossils würde auch noch im Fels am Kühwiesenkopf stecken.

