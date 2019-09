Almkäseolympiade: Ausgezeichnete Südtiroler Qualität bestätigt

Rund 120 Almen aus Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Südtirol stellten sich Samstag mit mehr als 300 Käsen der strengen Fachjury in Galtür. Die Internationale Almkäseolympiade gilt als Treffpunkt der besten AlmkäserInnen der Alpen.

Aus Südtirol nahmen 24 Almen mit rund 60 Käsen teil, 21 Produkte wurden für herausragende Qualität mit einer Medaille ausgezeichnet.

Im Schnittkäsebereich waren die Südtiroler Almen mit insgesamt 12 Medaillen auch in diesem Jahr besonders erfolgreich.

Norbert Zöschg von der Äußeren Schwemmalm in Ulten konnte an seinen Vorjahreserfolg anknüpfen: Eine Goldmedaille gab es für seinen Almschnittkäse und eine weitere für seinen Almkäse unter 45 % Fett in Trockenmasse (F.i.T). Mit 19,50 Punkten war er der Beste in dieser Kategorie. Mit diesem Käse gewann er auch den begehrten „Drei-Käse-Hoch-Preis“, den eine Kinderjury aus einer Gruppe von Käsen mit hoher Punktezahl auswählt.

Erst ihr zweiter Almsommer und gleich zweimal Gold: Für ihren Vinschgauer Alpkäse und ihren Kräuterkäse erhielt Valeria Steck von der Planeiler Alm 2 Mal die höchste Auszeichnung.

Hervorragend abgeschlossen hat auch Florian Plattner von der Kortscher Bio Alm: Gold für seinen Vinschgauer Alpkäse Bio und Silber für den Ziegenweichkäse.

Zahlreiche Südtiroler Almen wurden mehrfach prämiert, eine Bestätigung dafür, dass die hohe Qualität die gesamte Almproduktpalette umfasst. Gleich 4 Auszeichnungen erhielt Elisabeth Haid von der Kaproner Alm für ihren Weichkäse (Silber), den jährigen Schnittkäse (Silber) den Ziegenkäse (Bronze) und den Vinschgauer Alpkäse (Bronze).

3 Silbermedaillen bekam Johann Kafmann von der Hagner Alm in Welschnofen für seinen jährigen Almkäse, den Harkäse Lagrein und den Hartkäse mit Timutpfeffer.

3 Medaillen holte sich ebenso Stefan Ilmer von der Rableid Alm mit seinem Vinschgauer Alpkäse (Silber), Chillikäse (Silber) und seinem Schnittkäse unter 45 % F.i.T. (Bronze).

Über eine Auszeichnung konnten sich auch Karin Lösch von der Höfer Alm in Burgeis (Silber für ihren Vinschgauer Alpkäse), Josef Ladurner von der Schliniger Alm (Bronze für seinen Vinschgauer Alpkäse), Manuel Laner von der Neves Alm in Lappach (Bronze für seinen Almkäse), Erich Schaffler von der Eishof Alm im Pfossental (Bronze für seinen Schnittkäse mit Kräuter und Knoblauch) sowie Johannes Hinteregger von der Kreuzwiesen (Bronze für seinen Zirmkäse „Zirmila“) freuen.

In der 40-köpfigen Fachjury waren neben Fachleuten aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein Bertram Stecher und Andreas Österreicher vom Sennereiverband Südtirol, Ludwig Tschurtschenthaler von der Bergmilch Südtirol und Thomas Wallnöfer von der Fachschule für Landwirtschaft Fürstenburg, Burgeis vertreten.

Bertram Stecher, zuständig für den Bereich Almen und Hofkäsereien im Sennereiverband freut sich über den großen Erfolg der Südtiroler Almen: „Der Einsatz im Bereich Produktqualität trägt Früchte, er darf allerdings nicht nachlassen. Vor allem beim Schnittkäse gibt es bei Schnittbild und Lochung nach wie vor noch Potential nach oben. Sehr gut haben die Käse insgesamt bei Äußerem und Konsistenz abgeschnitten“.

Die Südtiroler Preisträger 2019 sind:

Alm Käser/Käserin Almverantwortliche/r Produkt Ergebnis Äußere Schwemmalm, Ulten Norbert Zöschg Norbert Zöschg Schnittkäse unter 45 % F.i.T. Gold* Äußere Schwemmalm, Ulten Norbert Zöschg Norbert Zöschg Schnittkäse Gold Planeiler Alm, Planeil Valeria Steck Gilbert Steck Schnittkäse Gold Planeiler Alm, Planeil Valeria Steck Gilbert Steck Kräuterkäse Gold Kortscher Alm Florian Plattner Florian Plattner Schnittkäse Gold Kortscher Alm Florian Plattner Florian Plattner Weichkäse Ziege Silber Kaproner Alm Elisabeth Haid Rudolf Pinggera Schnittkäse jährig Silber Kaproner Alm Elisabeth Haid Rudolf Pinggera Weichkäse Silber Hagner Alm, Deutschnofen Johann Kafmann Johann Kafmann Schnittkäse jährig Silber Hagner Alm, Deutschnofen Johann Kafmann Johann Kafmann Hartkäse Lagrein Silber Hagner Alm, Deutschnofen Johann Kafmann Johann Kafmann Hartkäse mit Timutpfeffer Silber Rableid Alm, Pfossental Stefan Ilmer Haidrun Rechenmacher Schnittkäse Silber Rableid Alm, Pfossental Stefan Ilmer Haidrun Rechenmacher Chillikäse Silber Höfer Alm, Burgeis Karin Lösch Stefan Thöni Schnittkäse Silber Rableid Alm, Pfossental Stefan Ilmer Haidrun Rechenmacher Schnittkäse unter 45 % Bronze Kaproner Alm Elisabeth Haid Rudolf Pinggera Schnittkäse Bronze Kaproner Alm (Ochsenberg) Elisabeth Haid Rudolf Pinggera Ziegenkäse Bronze Schliniger Alm Paul Warger Josef Ladurner Schnittkäse Bronze Neves Alm, Lappach Manuel Laner Agnes Laner Schnittkäse Bronze Eishof Alm, Pfossental Erich Schaffler Erich Schaffler Schnittkäse mit Kräuter Bronze Kreuzwiesen Alm, Lüsen Johannes Hinteregger Johannes Hinteregger Zirmkäse Bronze

*Gewinner des „Drei-Käse-Hoch-Preises“ der Kinderjury

