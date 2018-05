Am 26. Mai: „Ein Samstag in der Ukraine“

Das Referat für Einwandererseelsorge der Diözese Bozen-Brixen will mit der Veranstaltungsreihe „Welten in der Schwebe“ Migration begreifbar machen. - Foto: Diözese Bozen-Brixen

Das Referat für Einwandererseelsorge der Diözese Bozen-Brixen will mit der Veranstaltungsreihe „Welten in der Schwebe“ Migration begreifbar machen. Am kommenden Samstag lädt die Diözese deshalb gemeinsam mit dem Verein Soniashnyck (Ukrainer in Südtirol) und in Zusammenarbeit mit Volontarius zum „Samstag in der Ukraine“ ins Pastoralzentrum nach Bozen.

Den ganzen Tag über wird mit Vorträgen, Dokumentarfilmen, Theatervorstellungen, aber auch über ein ukrainisches Buffet auf die Gründe und Entwicklung der Migration in dem osteuropäischen Land eingegangen. Besonderes Augenmerk wird auf die Situation der weiblichen Bevölkerung gelegt. Die Frauen sind es, die auswandern – auch nach Südtirol - und hierzulande alten Menschen Tag und Nacht beistehen, Kranke pflegen und sich dabei für ihre Familien und oft auch für ihre Ehe aufopfern.

Bei der Veranstaltung, die von 10 bis 18.30 Uhr dauert, werden auch die aktuelle Kriegssituation vertieft, die Besonderheiten des osteuropäischen Landes vorgestellt und ukrainische Spezialitäten beim Mittagsbuffet gereicht. Die Teilnahme ist kostenlos, für das Buffet wird eine freiwillige Spende aufgerufen. Anwesend sein werden neben Vortragenden und Zeitzeugen auch hochrangige Diplomaten wie zum Beispiel Generalkonsul Roman Wiatscheslawowitsch.

stol