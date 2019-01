Arno und sein Bart

Am Rande der Pressekonferenz zur Vorstellung des gemeinsamen Regierungsprogramms von SVP und Lega (STOL hat berichtet) wollte STOL in Erfahrung bringen, warum seit neuestem ein Bart das Gesicht des Landeshauptmannes ziert.

Leicht amüsiert antwortete er auf die Frage nach dem Bart: „Ich denke, dass das die Menschen weniger beschäftigen wird. Es ist so: Immer wenn ich Urlaub habe, so wie es jetzt um Weihnachten ganze 4 Tage hintereinander der Fall war, nehme ich mir auch mal die Freiheit, nicht zu rasieren. Meinen Töchtern und meiner Frau war das aufgefallen und waren der Meinung, dass der Bart gar nicht so schlecht aussehe und rieten mir, es einfach einmal zu probieren. Also, ganz banal, so wie es auch viele andere Menschen entscheiden.“

Wir finden, es steht ihm.

stol/vs