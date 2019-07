Astronaut Waleri Ivanowitsch Tokarew heute in Gummer treffen!

Was nimmt man mit, wenn man für 190 Tage ins All aufbricht? Wie schmeckt das Essen im All? Wie hält man sich fit? Diese Themen erörterte Tokarew auf Nachfrage des Moderators Thomas Vonmetz gestern vor einem zahlreich erschienenen Publikum. Zunächst berichtete er aber anhand von Videos und Fotos von seiner langjährigen Arbeit als Astronaut. Dabei unterstrich er die Wichtigkeit der Forschung im All für die Menschheit am Planeten Erde. Anhand von Experimenten werden an der Raumstation ISS viele wichtige Themen erörtert. Tokarew wurde in Russland für seine Arbeit mit dem „Goldenen Stern für Helden der russischen Föderation“ ausgezeichnet.

Persönliches Treffen mit dem Astronauten

Im Rahmen der Veranstaltung hielten auch Prof. Inulis Kalnins vom deutschen Raumfahrtkonzern OHB und Dimitry Shatalov von der Raumfahrtsschule Baikonur in Kasachstan Referate. Shatalov überreichte Landeshauptmann Arno Kompatscher ein Bild von den Astronauten der nächsten Raumfahrtsmission. Den Astronauten Waleri Ivanowitsch Tokarew können Sie auch dieses Wochenende persönlich kennen lernen: Am Samstag steht Tokarew ab 14 Uhr beim Planetarium in Gummer bereit für alle Fragen. Morgen ist der ehemalige russische Astronaut ab 11 Uhr an der Sternwarte in Obergummer.

Vielfältiges Rahmenprogramm mit Konzert in Gummer

Zudem begeistert ein vielfältiges Programm auf dem Dorfplatz in Gummer, im Planetarium und bei der Sternwarte in Obergummer. Geführte Wanderungen mit Sonnenbeobachtungen, die Filmpremière „CapCom Go“ zum Erlebnis der 1. Mondlandung in deutscher und italienischer Sprache, Workshops „Mondrover bauen“ für Kinder zählen zum umfangreichen Programm. Waltraud Holzner liest Mondgeschichten, die die romantische Seite des Mondes aufzeigen - für Kinder und Erwachsene am Samstag im Planetarium und die Kinderbuchautorin Marianne Ilmer Ebnicher liest am Sonntag in der Sternwarte. Informationen zum detaillierten Programm erteilt das Planetarium in Gummer, Tel. 0471 610020.

Konzerte und Blick auf den Mond

Ein musikalisches Highlight gibt es am Samstagabend auf dem Dorfplatz in Gummer - „From earth to the moon“. Mit der Percussion Group „Stixx Aliens“ reisen wir ab 20 Uhr ins Weltall. Sepp Messner Windschnur erzählt uns Geschichten von den komischen Erdbewohnern - „live in concert“ ab 21 Uhr. Mit D.J. Mr. Wushu erleben wir Space-Sound vom Feinsten - Mondatmosphäre pur ab 23 Uhr. Kulinarische Leckerbissen von der Dorfbar Gummer by Nadia gibt es ab 19 Uhr.

An der Sternwarte kann am heutigen Samstagabend ab 22.30 Uhr der Mond beobachtet werden.

