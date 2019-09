Auf zum 1. OktoberFORST

Log geht es am Freitag um 10 Uhr, die feierliche Eröffnung findet um 16 Uhr mit Umzug und Fassbieranstich statt. Für ein Highlight am Eröffnungstag sorgen die Kastelruther Spatzen, die das Festzelt im Herzen der Brauerei ab 21 Uhr anheizen.

Neben hochkarätigen Bands rund um die Uhr, werden ein umfangreiches Rahmenprogramm, vielfältiges gastronomisches Angebot mit FORST-Bierspezialitäten, Trachtenmodenschau, Handwerkermarkt sowie Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen. Während des Bierfestes wird die Brauerei FORST Einblick in das Brauereigeschehen gewähren und Brauereibesichtigungen mit Führung anbieten.

Der Eintritt untertags ist frei, nur am Abend fallen für die Konzerte der Kastelruther Spatzen am Freitag, des Nockalm Quintetts am Samstag und der Alpin KG am Sonntag je 20 Euro Kosten an.

Ein kostenloser Shuttle Service mit Zu- und Abfahrtspunkten wird sorgen, dass alle Gäste das OktoberFORST genießen können.

Wie gewohnt setzt sich die Brauerei FORST für hilfsbedürftige Menschen ein. Die Benefizversteigerung zu Gunsten von „Südtirol hilft“ wird als Glücksbote des OktoberFORST am 27. September abgehalten.

Öffnungszeiten:

Freitag, 27. bis Sonntag, 29. September: 10 bis 23.30 Uhr – Infos und Reservierung fürs Festzelt am Abend unter www.forst.it.