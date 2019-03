Axel Naglich begleitet Ötzi Glacier Tour

Der aus Kitzbühel (Nordtirol) stammende Naglich ist ein bekanntes Gesicht in der Bergsportwelt, hat er doch als Erster einige der extremsten Routen der Welt befahren. Er war am Fuße des Nuptse im Himalaya, fuhr vom höchsten Berg Europas, dem Elbrus in Südrussland, bereiste jahrelang Südamerika und zog seine Spuren am Damavand im Iran. Legendär ist die Abfahrt des dreifachen Ironman am alaskischen Mount St. Elias, dem vierthöchsten Berg Nordamerikas, welche sehr beeindruckend sowohl filmisch als auch in Buchform dokumentiert ist.

Interessierte, die an der Skitour zur Ötzifundstelle in Begleitung von Axel Naglich teilnehmen möchten, erhalten im archeoParc Informationen und können sich ebenfalls dort (0473 676020) anmelden.

Im Anschluss an die Ötzi Glacier Tour wird es am Nachmittag in Kurzras in der „Kurzhofstube“ eine Gesprächsrunde der Teilnehmer und der Presse mit Axel Naglich geben.

