Badespaß in Südtirol

Im Großteil des Landes ist es am morgigen Samstag recht sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis zu 25 Grad. Auch wenn es am Pfingstwochenende mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weitergeht und an den Nachmittagen einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich sind, gibt es dennoch genügend Sonnenstrahlen, um sich ins kühle Nass zu wagen.

Viele Freibäder und Badelandschaften öffnen an diesem Wochenende oder haben bereits geöffnet. Das Lido in Bozen, die Therme Meran, das Lido in Tramin, das Naturschwimmbad in Gargazon, das Freibad in Schenna und die Aquarena in Brixen, um nur einige zu nennen, laden dann wieder Groß und Klein, Alt und Jung zum Plantschen, Sonnen und Entspannen ein.

