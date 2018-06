Bayern-Fanclub Lana lädt zum Fancup

Das Event wird mit dem Benefizkonzert der „Westbound“ am Freitag, 15. Juni mit Beginn um 21 Uhr eröffnet. Am Samstag dann folgt der Turnierbeginn – Abends unterhält die Gruppe „Timmel-Truck“. Am Sonntag schließlich folgt der Höhepunkt des Turniers mit den Finalspielen.

Damit niemand auf die Fußballweltmeisterschaft verzichten muss, wird ab 17 Uhr das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko auf Großleinwand übertragen.

