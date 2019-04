Benefizkonzert in Jenesien zu Gunsten der Südtiroler Krebshilfe

Persönlicher Höhepunkt für Sepp Rungaldier war eine ganz besondere Uraufführung: Stefan Santi trug das Lied vor, das Rungaldier für seine verstorbene Frau geschrieben hat. „Als sie starb“, erzählte Rungaldier, „wollte ich ein Lied für sie schreiben. Geschafft habe ich es erst im letzten Jahr auf einem Dreitausender, den ich alleine bestiegen habe. Dort kamen mir die Worte, nach denen ich so lange gesucht habe. Ein besinnliches Lied. Der Refrain: „Es ist schön die Gletscher in der Sonne zu sehen doch auch sie können nicht bestehen und auch die Rosen müssen mit den Schatten gehen – so wie ich.“

Aufgetreten sind kürzlich in Jenesien die Runden Oberkrainer, Tiroler Wind, Stefan Santi sowie die Salten Oberkrainer. „Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt“, sagt Sepp Rungaldier, "und wir sind stolz, die Südtiroler Krebshilfe wieder mit 5000 Euro unterstützen zu können.“

Die Vorsitzende der Südtiroler Krebshilfe Bezirk Bozen-Salten-Schlern, Maria Claudia Bertagnolli bedankt sich herzlich beim Bürgermeister Dr. Paul Romen, bei den Musikgruppen, allen freiwilligen Helfern, den Dorfbewohnern von Jenesien mit Umgebung und besonders bei Sepp Rungaldier für die gelungene Veranstaltung.

stol