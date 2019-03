Bewusst Leben - Tai Chi

Am Montiggler See in Eppan finden Südtiroler Tai-Chi-Anhänger die nötige Ruhe. Die frühlingshaften Sonnenstrahlen wärmen angenehm. Die geschmeidigen Bewegungen mit einem Fächer in der Hand ähneln einem Tanz.

Andreas Bergmann aus Auer ist einer der begeisterten Anhänger und erklärt im Beitrag, dass diese alte chinesische Kampfkunst in ihrer Heimat China sogar in Unternehmen angewandt wird.

