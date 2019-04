In Anlehnung an den Welttag des Buches am 23. April, zelebriert die Altstadt von Brixen ihr kulturelles Erbe im Bibliotheks- und Verlagswesen, im Buchdruck sowie in der Buchbinderei mit einer Veranstaltung, die das Thema Buch in seiner Vielfalt aufgreift und auf unterschiedliche Weise beleuchtet.

Büchermarkt als Ort des Austausches

Ein Büchermarkt am Domplatz, der für die Besucher frei zugänglich ist und als Ort des Austausches verstanden werden soll, lädt die Besucher zum Verweilen und zum Stöbern ein. Unter dem Motto Bücher lesen werden an unterschiedlichen Orten in der Stadt Bücher vorgelesen und präsentiert, dies an Orten, die dank ihrer kulturellen und historischen Wichtigkeit das Brixner Kulturerbe sowie das soziale Leben maßgeblich geprägt und geformt haben.

Schreibwerkstätten in verschiedenen Orten der Stadt bieten einen Einstieg in die spannende Kommunikation mit fiktiven Situationen: Im Alten Schlachthof startet die Schreibwerkstatt schon am 15. April, an der alle Interessierten einen Teil des „Schlachthofkrimis“ schreiben dürfen.

Programm für Oberschüler

Im Adrian Egger Saal werden für 2 Tage Oberschüler mit der Schriftstellerin Kathrin Gschleier und der Journalistin Tiziana Campagnoli den Aufbau einer spannenden Geschichte kennenlernen, mit Raum und Zeit spielerisch umgehen, kreative Figuren und Handlungen entwerfen und den „roten Faden“ von Geschichten gestalten.

Die Herstellung von Büchern

Die Brixner Tage des Buches ermöglichen zudem Einblicke in die Herstellung von Büchern. Gemeinsam mit den zuständigen Handwerksbetrieben in der Altstadt, lernt man die Technik des Buchbindens.

Nebst Bücherflohmarkt, Tauschbörsen und einer Filmvorführung, gibt es auch Programmpunkte für die kleineren Besucher: Märchenstunden und Bilderbuchwerkstätten sollen die Kinder mit dem Thema vertraut machen und ihnen die unerschöpfliche Vielfalt der Bücherwelt näherbringen.

