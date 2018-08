Das Leben als Linkshänder - QUIZ

Bereits seit dem Jahr 1976 wird der Linkshändertag jährlich begangen. Dean R. Campbell, der 1975 auch die Organisation "Lefthanders international" gründete, rief diesen Tag zum Linkshändertag aus. Linkshänder sind Personen, die bevorzugt die linke Hand benutzen, insbesondere bei nicht durch Erziehung geprägten Tätigkeiten mit nur einer Hand. Teilweise wurden und werden Linkshänder auf die rechte, kulturell oder historisch in vielen Ländern als besser bewertete Hand umerzogen. Glücklicherweise aber nur noch selten.

Statistiken geben den phänotypischen Anteil der Linkshänder in der Bevölkerung mit 10 bis 15 Prozent an. Es ist zu beachten, dass der Wert bei Befragungen unter Umständen geringer ausfällt als bei gezielten Tests - was auf die lange Zeit verbreitete Umerziehung zurückzuführen ist. Daher sind Linkshänder in Statistiken unter alten Menschen deutlich seltener. Der genotypische Anteil ist offenbar noch nicht hinreichend wissenschaftlich nachgewiesen. Schätzungen gehen bis zur Hälfte der Bevölkerung (nach dem Prinzip Gleichverteilung).

Unterschiede bei der Intelligenz?

Bei normalen Intelligenztests schneiden Linkshänder im Schnitt genauso gut ab wie Rechtshänder. Allerdings gibt es Hinweise, dass die Verteilung in beiden Gruppen unterschiedlich ist. In den Vereinigten Staaten finden regelmäßig Mathematiktests für Schüler statt. Die Statistiken dieser ergeben, dass in den besten 0,1 Prozent ein überdurchschnittlicher Anteil von 25 Prozent linkshändig ist. Umgekehrt finden sich aber auch bei Kindern mit Lernschwierigkeiten überdurchschnittlich viele Linkshänder.

Kreativität?

Als Beleg für die vermeintlich höhere Kreativität von Linkshändern dienen häufig lange Listen von bekannten Künstlern, Wissenschaftlern und anderen Kreativen, die angeblich Linkshänder gewesen sein sollen. Allerdings enthalten diese Listen häufig Fehler, und ein statistischer Abgleich mit der großen Gruppe rechtshändiger Kreativer ist auf wissenschaftlicher Basis kaum möglich.

Probleme im Alltag

Auch die Erwachsenen haben es nicht leicht. Werkzeuge, Schreibutensilien und Küchengeräte erschweren den Alltag enorm und lassen so manchen an ihren Fähigkeiten zweifeln. Die Tücken ihres Alltags liegen dabei oft im Detail. Der Zahlenblock ist auf Tastaturen standardmäßig rechts, Arbeitsgeräte für Handwerker wie Abstandsmesser sind falsch herum und Ärzte müssen sich umständlich verdrehen um an ihre Apparaturen zu kommen.

Das Bügeleisen hat das Kabel auf der falschen Seite und die Weinflasche kann auch nicht entkorkt werden. Nicht einmal das Bild auf der Kaffeetasse kann beim Trinken betrachtet werden, da sich der Griff ohne Zweifel auf der falschen Seite befindet.

Auch für die Kleinen ist es oft schwer. Die ersten Buchstaben werden in der Schule geschrieben, natürlich mit der Füllfeder. Da im Großraum Europas stets von links nach rechts geschrieben wird, rutscht die kleine Hand auch prompt über die fertigen Zeilen und verschmiert das soeben gemeisterte Werk.

Nützliche Helfer finden

Die gute Nachricht: Es gibt mittlerweile ein umfangreiches Angebot an hilfreichen und zugeschnittenen Produkten, die Linkshändern das Leben und den Alltag erleichtern können. STOL hat sich im Fachhandel umgesehen.

Linkshänder-Füllfeder. - Foto: DLife

Linkshänder-Spitzer. - Foto: DLife

Linkshänder-Scheren aller Art. - Foto: DLife

Friseur-Schere für Linkshänder. - Foto: DLife

Garten-Schere für Linkshänder. - Foto: DLife

Außerdem gibt es mittlerweile so ziemlich alles für Linkshänder, wie zum Beispiel:

Armbanduhren

Computermäuse und Tastaturen

Gehstöcke und Gehhilfen

Küchengeräte/Küchenutensilien

Musikinstrumente für Linkshänder

Portemonnaies und Brieftaschen

Auch wenn das Leben der Linkshänder mit einigen Problemchen verbunden ist, zum Abschluß haben wir noch eine nette Geschichte zum Thema Linkshänder für Sie:

Wenn ein Pärchen aus einem Linkshänder und einem Rechtshänder besteht, hat das gerade bei einem romantischen Candle-Light-Dinner nur Vorteile. Wenn sich die beiden nämlich gegenübersitzen, können Sie, während sie mit ihrer jeweiligen bevorzugten Hand die Gabel halten und essen, mit der anderen Hand gleichzeitig noch ganz romantisch Händchen halten. :-)

