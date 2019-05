Das alles ist in Kaugummis enthalten

Hauptsächlich besteht Kaugummi aus der so genannten Kaumasse. - Foto: shutterstock

„Die Hersteller begründen diese Geheimniskrämerei mit dem Betriebsgeheimnis“, berichtet Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS). „Auch sind sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet, die Zusammensetzung der Kaumasse anzugeben.“

Kunststoffe aus Erdöl als Komponenten

Üblicherweise besteht die Kaumasse aus mehreren Komponenten. Darunter sind Kunststoffe, welche aus Erdöl gewonnen werden, beispielsweise Polyvinylacetat und Butylkautschuk. Beide sind für den Menschen unverdaulich und gelten als ungiftig, auch sind sie nicht biologisch abbaubar.

Wenn ein Kaugummi versehentlich verschluckt wird, wird die Kaumasse unverdaut wieder ausgeschieden. Die Kunststoffe verrotten jedoch auch in der Umwelt nicht, weswegen achtlos ausgespuckte Kaugummis sowohl in den Städten als auch in der Natur problematisch sind.

Derselbe Kunststoff wie für Klebstoffe und Gummihandschuhen

Die Hersteller argumentieren ihre Verwendung damit, dass sich der Bedarf des Weltmarktes allein durch natürliche Zutaten wie Chicle, den Milchsaft bestimmter Bäume, nicht abdecken ließe. Aus ähnlichen Kunststoffen werden übrigens Klebstoffe und Gummihandschuhe hergestellt. „Kaugummi sollte daher immer im Restmüll entsorgt und niemals einfach nur ausgespuckt werden,“ empfiehlt die Verbraucherzentrale.

Auch Emulgatoren, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel, Farbstoffe und weiße Pigmente wie Titandioxid (E171) sind häufig in Kaugummi enthalten. Bestimmte Zusatzstoffe sorgen dafür, dass die Masse beim Kauen elastisch und geschmeidig bleibt.

stol