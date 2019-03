Hat Helmut Gleispach eine Schraube locker, dann ist es höchstens eine Eisschraube, die er nicht fest genug in das Steileis gebohrt hat. Während andere in seinem Alter Eis nur noch in kleinen Löffelchen genießen, hackt er regelmäßig die Pickel in das gefrorene Wasser.

„Angst, nein, die kenne ich nicht. Man muss nur wissen, was man sich zutrauen kann“, sagt der rüstige Pensionist. Seit Weihnachten wohnt er auf einem Bauernhof in Rein in Taufers und nutzt die Zeit, seinem Hobby nachzugehen: dem Eisklettern. Unter anderem ist der Kletter-Opa dabei häufig mit dem Pusterer Alpinisten Simon Gietl unterwegs.

Z/mh