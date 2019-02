Der Rockstar unter den Skifahrern

So rasant wie der Ultner Skistar die Abfahrtsstrecken dieser Welt herunterrast, so powervoll präsentiert er die Songs seiner Band „Rise of Voltage“.

Anfang Oktober haben Dominik Paris und seine Band exklusiv bei „Backstage – Musik made in Südtirol“ ihr Album „Time“ und das dazugehörige Video vorgestellt.

Hier noch einmal das Video dazu.

sor