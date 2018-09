Der Südtiroler Herbst trägt Karo

In einer Modenschau wurden im Globus in Meran die neusten Trends präsentiert. - Foto: Globus

Das Modetrends immer kurzlebiger sind, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Vor allem soziale Netzwerke wie Instagram und Facebook tragen zu diesem schnellen Wandel bei. Auch der Trendforscher Frank Dhein ist sich sicher, „dass die Modetrends ganz extrem von den Social Media Kanälen beeinflusst werden. Über Instagram entstehen ganz schnell neue Trends, die sofort von den Medien aufgegriffen werden.“

Trendforscher Frank Dhein. - Foto: DLife

Bei einer Trendschau im Bekleidungsgeschäft Globus in Meran am Donnerstag präsentierte Frank Diehl bei einer Modenschau die neuesten Modetrends. Modische No-Go`s gibt es keine, oder sie lassen sich nur schwer erkennen, so der Modexperte Frank Dhein. Denn: „erlaubt ist sogar das mixen von geblümten Blusen mit karierten Hosen, wenn man es kann“.

stol