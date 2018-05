Deutsche Fußball-Elf in Südtirol gelandet

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt am heutigen Mittwoch ihr Trainingslager in Girlan. Die Region hat eine gute DFB-Tradition: Bereits 1990, 2010 und 2014 bereitete sich die Nationalmannschaft in Südtirol auf eine Weltmeisterschaft vor. Vor rund 2 Stunden stiegen sie in den Flieger Richtung Bozen.

Bis 7. Juni wird die Mannschaft unter der Leitung des Trainers Joachim Löw am Sportzentrum Rungg trainieren. Über 200 Journalisten, viele davon aus Deutschland, haben sich akkreditiert, um die Mannschaft in ihrer Vorbereitung auf die Titelverteidigung mitzuverfolgen.

Insgesamt nehmen 27 Fußballspieler am Trainingslager teil. Am Montag, 4. Juni wird Bundestrainer Löw dann die 23 Teilnehmer der Nationalmannschaft bekannt geben, die mit nach Russland ziehen werden.

Südtirol entspricht den hohen Anforderungen

Sowohl bei den Trainingsanlagen und der Unterkunft als auch bei den landschaftlichen sowie klimatischen Bedingungen würde Südtirol dem hohen Anforderungsprofil des DFB entsprechen, schreibt der DFB auf seiner Homepage.

„Im Jahr 2018 wird das für seine Gastfreundschaft bekannte Südtirol gemeinsam mit der Gemeinde Eppan an der Weinstraße wiederum alles daransetzen, der deutschen Nationalmannschaft und der sportlichen Leitung des DFB eine erfolgreiche Abwicklung des Trainingslagers zu ermöglichen“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher weiter.

Der Landeshauptmann empfing die Mannschaft nach der Landung und wechselte ein paar Worte mit Trainer Joachim Löw.

stol