Vor 10 Jahren wurde Sepp Seebacher mit der Diagnose Rückenmarktumor konfrontiert. Heute spricht er offen über seine Leidenszeit und die daraus gezogenen Lehren. Eine Geschichte, die Mut macht.

Etwas unterhalb der Sportzone von Klobenstein befindet sich in versteckter Lage das ganz persönliche Paradies von Sepp Seebacher (56). Momentan stehen gerade knorrige Apfel- und Kirschbäume in der Blüte, die Grillen und Heuschrecken zirpen zwischen den Gräsern, der Ausblick zum gegenüberliegenden Schlernmassiv ist einfach nur monumental. Zusammen mit 5 Geschwistern ist Sepp hier, auf dem etwa 1100 Meter hochgelegenen Pipperhof aufgewachsen, seine Eltern hatten den kleinen Hof zusammen mit der Hälfte des nahen Aschnerhofs seit den frühen 1960er-Jahren in Pacht. „Den Jahreszeiten entsprechend gab es zwischen Acker, Wiese und Wald jede Menge Arbeit, was unsere Persönlichkeit geprägt hat, aber das Abenteuer und die Freiheit lockten uns auch immerzu ins Freie“, erinnert sich Sepp an unbeschwerte Kindheitstage.

Heute sucht er diesen ganz persönlichen Lieblingsplatz auf, um seine Gedanken zu ordnen und hin und wieder zur Ruhe zu kommen, denn sein Leben hatte vor 10 Jahren eine radikale Kehrtwende genommen. „Ich habe gelernt, mich auf die Sonnenstrahlen in der Wolkendecke zu konzentrieren“, wählt er eine stimmige Metapher.

D/az