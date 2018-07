Dieser Super-Promi isst Südtiroler Joghurt

Der Instagram-Star veröffentlichte am Sonntag 2 Fotos, auf denen Südtiroler Joghurt zu sehen ist. - Foto: Instagram

Kourtney Kardashian ist gerade auf Italienreise. Zurzeit urlaubt die Älteste der Kardashian-Schwestern in Portofino in Ligurien. Ihre Tochter Penelope feierte am Sonntag ihren 6. Geburtstag und zum Essen gab es unter anderem Südtiroler Joghurt.

Die Bilder hat der Super-Promi am Sonntag als Instagram-Story veröffentlicht und sind noch auf dem Profil des Reality-TV-Stars zu sehen.

Kourtney Kardashian erlangte durch die Reality-Soap „Keeping Up with the Kardashians“ weltweite Bekanntheit und hat ganze 64,7 Millionen Follower auf Instagram.

stol/lcm