Doggis Sommerhit 2018: Olm loggor bleibm

Sanfte Reggearhythmen, eine eingängige Melodie, der Text und das sorglose Pfeifen am Anfang und Ende des Liedes lenken ab vom Alltag und hin zu einer neuen Lebenseinstellung: Was auch passiert, Stress im Stau, am Arbeitsplatz oder in der Beziehung, „olm loggor bleibm“ lautet die Devise.

Das Lied, so Doggi, ist langsam gewachsen und in monatelanger Zusammenarbeit mit Stefan Braito alias Clown Fuzzi zu einem Statement gereift: Bleib weich und geschmeidig, das Leben ist schon hart genug. Es soll ein Aufruf zu mehr Gelassenheit und Lebensfreude sein. „Wir sind beide auf der Suche nach mehr Ruhe“, sagt Stefan Braito. „Wir wollen die Welt entspannter machen. Die Musik und das gemeinsame Tun helfen uns dabei“.

stol