Ehemaliger Skilehrer unterrichtet ehrenamtlich Kinderdorfkinder

An 4 Samstagnachmittagen hat er 8 Anfänger sowie Fortgeschrittene im Skigebiet Gitschberg Jochtal im Skifahren unterrichtet. „Ich finde dass jedes Kind in Südtirol einmal die Möglichkeit haben soll auf Skiern zu stehen und so unsere Berge zu genießen“, so Martin Hofer.

Einige der Kinder waren erstaunt und begeistert, dass sie überhaupt über die Piste runter gekommen sind, andere hatten „Todesängste“, wie sie nachher zugaben und wieder andere überschätzten ihr Können maßlos. Da half ihnen der Skilehrer ein realistisches Bild ihrer Fähigkeiten zu entwickeln und nicht draufgängerisch über die Hänge zu stürzen.

