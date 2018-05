Ehrenamt: 5 Südtiroler werden ausgezeichnet

Unter ihnen sind 5 Preisträger aus Südtirol. Ancilla Lechner (31) aus Kurtatsch war über mehrere Jahre Landesleiterin der Katholischen Jugend, sie hilft auch in der Pfarrei kräftig mit. Simon Pircher (29) aus Lana setzt sich u.a. für das Jugendzentrum in seiner Heimatgemeinde ein.

Preisträger widmen viel Zeit für freiwillige Arbeit

Bei der Bauernjugend und über den Verein für freiwillige Arbeitseinsätze am Bauernhof engagiert sich Martin Kemenater (33) aus dem Sarntal. Dominik Alber (22) ist seit seiner Kindheit bei der Katholischen Jungschar und in der Pfarrei sehr aktiv. Viel freie Zeit widmet Valentina Barbolini (31) aus St. Martin in Thurn der Musikkapelle, dem Pfarrgemeinderat und der kirchlichen Jugendarbeit im Dekanat.

Auch 3 Verbände werden geehrt

Die Auszeichnung „Glanzleistung“ erhalten auch 3 Südtiroler Verbände. Den Kristall auf einem Granitsockel dürfen Vertreter der Alpenvereinsjugend, des Verbandes der Musikkapellen für die vorbildliche Jugendarbeit und das grenzüberschreitende Notfall-Projekt „HELFmo MITnondo“ entgegennehmen.

