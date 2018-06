Ein Song für die WM - „Hämmertrupp“

Loading the player...

„Eigentlich gibt es die Band seit 1997“, lacht er auf die Frage, seit wann es „Hämmertrupp“ gibt. „Aber wir haben immer wieder Mitglieder gewechselt und lange eigentlich Cover gesungen. In der Form, wie wir heute singen, mit unseren eigenen Songs, gibt es uns seit 2011.“

„Hämmertrupp“ – das sind Bassist Martin, Gitarrist Markus, Sänger Patrick, Schlagzeuger Hannes und Rythmusgitarrist Lukas.

Ein Song für die Fußball-WM 2018

Passend zur Fußball-WM in diesem Jahr haben die 5 über ihr Label „Metalspiesser Records" den Song „König Fussball" released. Entstanden ist eine neue Single, bei der plötzlich alles ganz schnell ging: „Am Mittwoch haben wir sie noch im Tonstudio aufgenommen und am Freitag beim Gaulschlucht-Open-Air in Lana das erste Mal vor Publikum gesungen. Das ging von einem Schlag auf den nächsten“, lacht Martin, der Bassist der Gruppe im Gespräch.

Wie entstehen die Songs eigentlich? „Eigentlich kann jeder, wenn er Ansätze für einen Song gesammelt hat, diese bei den Proben mitbringen und wir versuchen dann gemeinsam etwas daraus zu basteln. Oft werden einzelne Elemente so lange herumgedreht und verändert, bis es passt.“

Ganz selbstverständlich ist es aber nicht, dass sie ausschließlich Deutschrock singen: „Nicht alle in der Gruppe hören nur Deutschrock“, erklärt er. „Aber da wir alle unterschiedliche Stile hören, bringt jeder ganz verschiedene Ideen mit ein und wir lassen uns nicht so leicht durch einen einzigen Musikstil auf Events beeinflussen.“

