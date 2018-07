Eine magische Zeitraffer-Reise über Südtirol

Die Zeitraffer-Aufnahmen sind ein wahres Spektakel, die Mühe von Parteli hat sich gelohnt. Das Video zeigt verschiedenste Orte quer über Südtirol und Nordtirol und zeigt die imposanten Landschaften der beiden Regionen. Der Blick schweift etwa von den Dolomiten und Kalkkögeln über die Seiser Alm mit Blick auf den Schlern und die Nordkette bis zum Felixer Weiher und dem Möserer See.

Der wunderbare Tanz der Nebelschwaden

Magische Schattenspiele, zarte Nebelschwaden-Tänze, verschneite Berge, aufspringende Knospen, luftige Wolkenformationen, geheimnisvolle Bergseen und der strahlende Sternenhimmel über Südtirol: All das und noch viel mehr zieht den Zuschauer in dieser 4-minütige Hommage an unser Land in seinen Bann.

„Wir sollten all dies schätzen und schützen“

Andreas Parteli, der sein beeindruckendes Zeitraffer-Video auf Youtube gestellt hat, erklärt dort, „dass nicht nur unsere einmalige Natur und Landschaft, sondern auch das geeinte Europa und die vielen Möglichkeiten, die unsere Heimat bietet, diesen Film möglich gemacht haben. Nicht zuletzt deshalb sollten wir all dies schätzen und schützen.“

Andreas Parteli. - Foto: Facebook

„Sommer in Südtirol“

„Seasons“ ist nicht das erste Video dieser Art, das Parteli schuf. Letzten Sommer veröffentlichte er schon einmal einen Zeitraffer-Film unter dem Namen „A Summer in South Tyrol“. Also, einfach Ansehen, Staunen und Träumen.

stol/vs