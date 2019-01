Einschreibungsrekord bei Italienisch-Olympiade

In diesem Jahr haben sich 1330 Schüler für die Teilnahme eingeschrieben – das sind über 200 Jugendliche mehr und damit eine absolute Rekordzahl. Organisiert wird die Olympiade von der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation „Julius und Gilbert Durst" in Brixen. Der Wettbewerb beginnt am 17. Jänner um 8 Uhr für die Kategorie Junior (erstes Biennium), um 9.30 Uhr für die Kategorie Senior (zweites Biennium und 5. Klasse). Die Jugendlichen müssen dabei insgesamt 15 Fragestellungen bewältigen.

Die 2 Erstplatzierten jeder Schule und jeder Kategorie nehmen am Landesfinale teil, das am 20. Februar an der Fachoberschule für Wirtschaft, Grafik und Kommunikation in Brixen ausgerichtet wird.

Das Programm findet sich unter: www.olimpiadi-ital2-altoadige.it. Die anschließende Prämierungsfeier findet im Auditorium des Schulpools des italienischsprachigen Lyzeums „Dante Alighieri" und der italienischen Wirtschaftsfachoberschule ITE „Falcone e Borsellino" um 12.30 Uhr statt.

