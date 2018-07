Electric Love Festival: Brixner legt auf

Bereits als Teenager hatte Dominik Bacher ein Faible für elektronische Musik. In seiner Freizeit tüftelte er am liebsten an neuen Musiktracks herum, woran sich bis heute nichts geändert hat.

Tagsüber arbeitet der mittlerweile 23-Jährige als Grafiker und Fotograf für ein Modegeschäft, abends sitzt er vorm Laptop und geht seiner größten Passion nach, dem Produzieren von Musik – nicht selten bis zwei Uhr morgens.

Z/sl