Faszination Zirkus: Le Cirque präsentiert „Alis“ in Bozen

Lorant Markocsany und Mandi Orozco fliegen an ihren Seilen in der Luft. - Foto: D

Am Freitag, Samstag und Sonntag (6.-8. April) erstrahlt die Stadthalle von Bozen in atemberaubender Atmosphäre. 60 Artisten aus aller Welt zeigen ihr Können und präsentieren die spektakuläre Show „Alis“. Vor allem viel Tanz, Akrobatik und auch etwas Comedy werden an den Vorstellungsabenden zu sehen sein.

„Wir sind eine Familie“, so beschreibt Mandi Orozco, eine Akrobatin, die Truppe von Le Cirque. „Wir müssen sehr hart trainieren, denn dieser Beruf verlangt jede Menge Disziplin und Selbstbeherrschung“, erklärt die Tänzerin weiter.

Rund 7000 Tickets wurden bereits verkauft, aber es sind noch einige online bei Ticketone und 2 Stunden vor Showbeginn an der Abendkassa zu haben.

stol/nad