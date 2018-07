Firstfeier der Freiwilligen Feuerwehr Atzwang

Nach einer kurzen Ansprache überließ Kommandant Franz Mayr das Wort an den Vizebürgermeister Erich Rottensteiner, der sich sehr erfreut über den Baufortschritt zeigte und dass es jetzt endlich, nach all diesen Jahren, auch soweit für die Atzwanger Wehr ist. Auch der Fraktionsvorsteher und Ehrenkommandant Johann Mayr übernahm das Wort, wobei er betonte, dass er sehr stolz auf den Zusammenhalt und die Entwicklung unserer Wehr ist und bedankte sich vor allem beim Kommandanten Franz Mayr und beim Kommandant Stellvertreter Andreas Vescoli, die so viel Zeit vor und während der Bauphase in die Erweiterung der Feuerwehrhalle investieren.

Den Abend ließ man noch bei einer gemütlichen Grillfeier ausklingen.

