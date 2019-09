Gesunde Jause: Zuckerbomben, nein danke!

Schulkinder brauchen am Vormittag eine Zwischenmahlzeit, um ihre Energiespeicher wieder aufzufüllen und die geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Eine vollwertige Jause versorgt den Körper nicht nur mit „leeren“ Kalorien, sondern mit wichtigen Nährstoffen, darunter Kohlenhydrate, Proteine, Vitamine und Mineralstoffe.

Zuckerbomben sättigen nicht

Viele Eltern möchten ihren Kindern etwas Gutes tun, indem sie ihnen einzeln abgepackte süße Schnitten, Croissants oder gesüßte Jogurts mit knusprigen Schokokügelchen einpacken. „Viele handelsübliche Produkte sind wahre Zuckerbomben“, bringt Silke Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol, das Gegenteil auf den Punkt.

„In manchen Produkten sind 25, 30 oder sogar über 30 Gramm Zucker in einer Portion enthalten. Dabei sollten Kinder, die zwischen 7 und 10 Jahre alt sind, pro Tag nicht mehr als 40 Gramm an freiem Zucker aufnehmen.“ Stark gezuckerte Produkte lassen den Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigen und auch wieder zu schnell absinken: sie sättigen daher nicht lange, schon nach kurzer Zeit meldet sich der Heißhunger zurück.

Risiken für die Gesundheit

Eine hoher und häufiger Zuckerkonsum erhöht nicht nur das Risiko für Zahnkaries, sondern auch jenes für Übergewicht und damit einhergehende Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO), sollte der tägliche Zuckerkonsum auf 25 Gramm (Erwachsene) bzw. 20 Gramm (Kinder zwischen 7 und 10 Jahren) begrenzt werden.

Seinem Kind Gutes tun

Saisonales Gemüse und Obst, idealerweise in mundgerechte Stücke geschnitten oder auch direkt in das Pausenbrot gelegt wären eine ideale Jause. Ebenso Kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Schüttelbrot, Grissini, Cracker (alle idealerweise in der Vollkornvariante) oder Müsli. Dazu Lebensmittel, die Proteine enthalten, wie Jogurt (ohne Zucker), Schnittkäse, Frischkäse oder vegetarischer Aufstrich aus Hülsenfrüchten. Hin und wieder, jedoch nicht täglich, auch Schinken oder Wurst, falls gewünscht.

Das alles kann ohne zusätzliches Einwickeln in eine wieder verwendbare, verschließbare Jausenbox gepackt werden. Am praktischsten sind Behälter, die spülmaschinenfest und mit variablem Raumteiler ausgestattet sind, besonders langlebig sind solche aus Edelstahl. Zum Essen von Jogurt, Müsli oder ähnlichem gehört auch noch ein Dessertlöffel aus Edelstahl in die Box, und vielleicht ist noch etwas Platz für einen kleinen Müsliriegel ohne Zuckerzusatz, etwas Trockenobst oder Studentenfutter.

Ideale Getränke sind Leitungswasser oder ungesüßter Kräutertee in einer wieder befüllbaren Trinkflasche.

