Glauben Sie an Ihr Horoskop?

Ab und an beim Lesen der Zeitung auch das eigene Horoskop überfliegen, schmunzeln und das Ganze wieder vergessen: So machen es jene, die das Horoskop nicht ganz so ernst nehmen.

Andere hingegen lesen nicht nur zufällig, sondern gezielt, was der Tag, das Monat oder auch das ganze Jahr für einen bereithält.

Wie machen es die Südtiroler? Glauben sie ihr Horoskop - oder leben sie gänzlich ohne astrologische Richtlinie einfach in den Tag hinein?

