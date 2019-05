Großes Eventprogramm in Dorf Tirol

Einer der Höhepunkte im heurigen Sommerprogramm auf dem Festplatz in Tirol: die US-Kultband Creedence Clearwater Revived feat. Johnny Guitar Williamson. Foto: Archiv Showtime Agency

Zu sehen und hören sind Luis aus Südtirol und Franz Posch mit seinen Innbrügglern, die Band Creedence Clearwater Revived featuring Johnnie Guitar Williamson sowie ABBA Dream.

Luis aus Südtirol alias Manfred Zöschg, der bekannte Kabarettist, und die Koryphäe der alpenländischen Volksmusik, Franz Posch und seine Innbrüggler, verbünden sich für einen humoristisch-musikalischen Abend der Sonderklasse. Comedy trifft also Tanzlmusi – am 5. Juni.

Am 2. August werden in Dorf Tirol die Uhren dann um 50 Jahre zurückgedreht: Die US-Kultband Creedence Clearwater Revived feiert nämlich im Rahmen ihrer aktuellen Tour „50 Jahre Woodstock“. Die Band bringt den Spirit der Woodstock-Ära erfolgreich in unsere Zeit.

Und als drittes Highlight wird ABBA Dream am 17. August in Dorf Tirol mit einem fulminanten Bühnenspektakel die größten Hits der schwedischen Kultband noch einmal zum Leben erwecken.

