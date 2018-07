Grüninsel-Patenschaften in Terlan

Eine Patin oder ein Pate werden zum Beispiel noch für diese Stelle an der Hauptstraße in Terlan gesucht. - Foto: Umweltgruppe Terlan

Die Gestaltung obliegt ganz den Paten, wobei einige wenige Grundregeln zu beachten sind, die vor allem der Sicherheit gelten. Während ihrer Tätigkeit sind die Paten über die Gemeinde versichert. Diese unterstützt die Aktion zudem durch einen finanziellen Beitrag beim Ankauf von Pflanzen in der Gärtnerei Santler in Terlan.

Bisher haben sich fünf Terlaner bereit erklärt, an der Gestaltung des Dorfbildes aktiv mitzuwirken. Ihre Beete befinden sich in der Unterkreuth, im St. Peter-Weg, in der Lasir und in der Oberkreuth.

Weitere Paten gesucht

Eine Patin oder ein Pate werden zum Beispiel noch für eine Stelle an der Hauptstraße in Terlan gesucht. Falls jemand mehr erfahren möchte, kann er sich gerne an [email protected] wenden.

