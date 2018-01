„Helfen ohne Grenzen“: Kaiserhof spendet durch Benefizveranstaltung

Die Spenden an „Helfen ohne Grenzen“ kommen der schulischen Ausbildung von burmesischen Migrantenkindern in Thailand zugute. In Verbindung mit einem thailändischen Brunch und Musik stellt sich die Organisation mit ihren Projekten vor.

Die Veranstaltung findet am 17. März 2018 ab 09.30 Uhr in der Landeshotelfachschule Kaiserhof in Meran statt.

