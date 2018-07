Hochalpiner Ahrntaler Jakobsweg 2018

Der Jakobstag findet am 25. Juli 2018 als Festtag für Jakobus den Älteren, Bruder des Evangelisten Johannes, statt. Der Tag wird in der katholischen und evangelischen Kirche seit dem 8. Jahrhundert zu diesem Datum gefeiert, an dem im Mittelalter in Europa oft Erntefeste oder eine Kirmes gefeiert wurden. In einigen Regionen findet am Jakobstag die sogenannte Mitte des Almsommers statt. Teils treffen sich Hirten zu einem fröhlichen Beisammensein.

Passend zu diesem Ereignis wird am Mittwoch zum Hochalpinen Ahrntaler Jakobsweg eingeladen.

Die Route:

Treffpunkt: St. Jakob bei der Kirche (1195m) um 9.00 Uhr

Bizat – Neue Hanfkapelle (1416m) Einkehrmöglichkeit

Platterkapelle (1200m) Einkehrmöglichkeit

Mineralienmuseum Kirchler

Paul’s Werkstätten

Weißnbachl Hofkapelle

Jakobsfenster Pfarrkirche St. Johann

Jakobsbrunnen (1000m) – Ankunft nachmittags

Nähere Informationen finden Sie hier im Anhang:

