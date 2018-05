Innovations-Preisträger „beegy“ mit Südtiroler Software

Das Mannheimer Unternehmen hat sich mit wegweisenden Produkten zur eigenen Stromproduktion einen Namen gemacht, wie die selbstlernende Photovoltaikanlage, die mit NetEye überwacht wird. „Die Qualität unserer Lieferanten ist ein zentraler Bestandteil unserer Innovationskraft. NetEye spielt in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle“, so Philipp Seiler, Head of IT & Technology bei „beegy“.

„Schlaue Produkte und schlanke Prozesse schaffen Freiraum für neue Ideen – Für innovative Unternehmen gehört das zur Grundausstattung und wir freuen uns, unsere Kunden auf diesem Weg begleiten zu dürfen“, sagt Georg Kostner, Business Unit Leiter bei Würth Phoenix.

Über Würth Phoenix

Als IT- und Beratungsunternehmen der Würth-Gruppe bietet Würth Phoenix zukunftsweisende ERP- und CRM-Softwarelösungen auf Basis von Microsoft Dynamics. Das international präsente Unternehmen mit Hauptsitz in Bozen verfügt über weltweite Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und Projektmanagement und eine langjährige Branchenkompetenz im Handel, der Distribution und der Logistik.

Im Bereich IT-System Management setzt Würth Phoenix auf ausgereifte und lückenlos in die IT-Landschaft integrierbare Überwachungssysteme auf Open Source Basis. Mit NetEye und dem ITSM-Angebot von EriZone verfügen Kunden über Lösungen, die aufbauend auf gängige ITIL-Standards ihre IT als betriebswirtschaftlichen Produktionsfaktor begreifen und abbilden.

stol