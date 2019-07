„Jugend auf dem Gipfel“: Naturerlebnisse und Sagen auf der Plätzwiese

In einer Hütte übernachten, Naturmaterialien sammeln und Wildtiere beobachten sind nur einige der Erfahrungen, die elf Südtiroler Kinder bei der Aktion "Jugend auf dem Gipfel" gesammelt haben.

Ziel der Aktion, die das Landesamt für Naturparke, Südtiroler Alpenverein (AVS) und Club Alpino Italiano (CAI) in Südtirol gemeinsam organisieren, ist es, Kindern die Alpen und die Natur näher zu bringen und sie dafür zu begeistern. In weiteren Alpenländern, nämlich Frankreich, Österreich, Deutschland, Slowenien und in der Schweiz wurden parallel dazu sportliche, kulturelle und künstlerische Veranstaltungen organisiert. Thema der diesjährigen 5. Ausgabe war "Mythen und Sagen aus den Bergen". Träger der grenzüberschreitenden Initiative ist das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete (ALPARC).

Die für die Naturparke zuständige Landesrätin Maria Kuenzer Hochgruber ist überzeugt: „Die Berge sind für Kinder ein Ort, an denen sie mit allen Sinnen in die Wunder der Natur eintauchen und im Erleben und Erspüren Erfahrungen sammeln. Das folgt den Grundsätzen der Naturpädagogik und vermittelt den Wert, der Umwelt gegenüber achtsam zu sein.“

Die Südtiroler Kinder, die bei der Aktion dabei waren, haben allesamt die Ausbildung zum Junior Ranger abgeschlossen, die das Landesamt für Naturparke anbietet. Sie starteten am 11. Juli in Prags, sind auf die Plätzwiese gewandert und verbrachten zwei Tage in einer Almhütte. Passend zum Thema haben die Kinder Materialien wie Holz und Stein gesammelt und daraus Sagenfiguren gebastelt. Mit diesen Figuren haben sie der Fanes-Legende Leben eingehaucht. Nach der Wildbeobachtung in den Morgenstunden wanderten die Kinder auf den Strudelkopf.

Zur Aktion gab es heuer erstmals einen Video-Contest unter dem Motto "Erzähl deine Sage aus den Bergen".

lpa